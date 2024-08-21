Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 75vom 21.08.2024
35 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12

Der Einbruch in der Praxis sorgt für allgemeine Fassungslosigkeit. Unwohl merkt Sarah, dass Fabian wegen der gestohlenen Medikamente von allen als Verdächtiger gehandelt wird - selbst von der Polizei. Verzweifelt beteuert Fabian seine Unschuld und ist erleichtert, als Sarah ihm, trotz seiner Fehler in der Vergangenheit, glaubt. Während Fabian sich mit einer polizeilichen Hausdurchsuchung konfrontiert sieht, schwant Sarah in der Praxis, wer wirklich hinter dem Einbruch steckt.

