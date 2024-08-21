Die Landarztpraxis
Folge 75: Vertrauen ist alles
35 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12
Der Einbruch in der Praxis sorgt für allgemeine Fassungslosigkeit. Unwohl merkt Sarah, dass Fabian wegen der gestohlenen Medikamente von allen als Verdächtiger gehandelt wird - selbst von der Polizei. Verzweifelt beteuert Fabian seine Unschuld und ist erleichtert, als Sarah ihm, trotz seiner Fehler in der Vergangenheit, glaubt. Während Fabian sich mit einer polizeilichen Hausdurchsuchung konfrontiert sieht, schwant Sarah in der Praxis, wer wirklich hinter dem Einbruch steckt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln