Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Entscheidung aus Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 78vom 26.08.2024
Entscheidung aus Liebe

Entscheidung aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 78: Entscheidung aus Liebe

35 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12

Tapfer versucht Isa sich damit zu arrangieren, dass sie bereits heute nach Indien aufbrechen muss. Doch leider werden ihre Pläne, die letzten Stunden gemeinsam mit Lukas zu verbringen, immer wieder durchkreuzt. Und so bleibt den beiden frisch Verliebten keine Zeit mehr, sich richtig voneinander zu verabschieden. Während Lukas sich damit abfinden muss, die nächsten Monate ohne sie klarzukommen, fällt Isa eine überraschende Entscheidung gegen die Vernunft und für ihr Herz.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen