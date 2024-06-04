Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wachsende Gefühle

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 04.06.2024
Wachsende Gefühle

Wachsende GefühleJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 19: Wachsende Gefühle

35 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12

Isa ist froh, dass sie und ihr Vater Georg sich endlich angenähert haben, auch wenn sie noch etwas unsicher miteinander umgehen. Als Georg Isa bei einem geplanten Mittagessen versetzt, muss sie fürchten, dass er doch wieder zu seiner alten Ablehnung zurückgekehrt ist. Dann stellt sich aber heraus, dass es einen anderen, herzerwärmenden Grund für seine Abwesenheit gab. Für Isa läuft es also gut - auch mit Lukas. Zwischen den beiden kommt es zu einem ganz besonderen Moment.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen