Die Landarztpraxis
Folge 19: Wachsende Gefühle
35 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Isa ist froh, dass sie und ihr Vater Georg sich endlich angenähert haben, auch wenn sie noch etwas unsicher miteinander umgehen. Als Georg Isa bei einem geplanten Mittagessen versetzt, muss sie fürchten, dass er doch wieder zu seiner alten Ablehnung zurückgekehrt ist. Dann stellt sich aber heraus, dass es einen anderen, herzerwärmenden Grund für seine Abwesenheit gab. Für Isa läuft es also gut - auch mit Lukas. Zwischen den beiden kommt es zu einem ganz besonderen Moment.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln