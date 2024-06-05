Die Landarztpraxis
Folge 20: Unverhofft kommt oft
35 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Für einen Moment verlieren Isa und Lukas sich glücklich in ihrem Kuss, doch dann zieht Lukas sich erschrocken zurück. Während Isa in der Versöhnung mit ihrem Vater Georg Trost findet, merkt Lukas, dass er sein schlechtes Gewissen gegenüber seiner verstorbenen Frau Doro endlich überwinden muss, um bereit für einen Neuanfang zu sein. Doch gerade, als Isas und Lukas' Liebe nichts mehr im Weg zu stehen scheint, wird Isa plötzlich mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln