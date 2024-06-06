Die Landarztpraxis
Folge 21: Heimkehr
34 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Isa ist vom plötzlichen Auftauchen ihres Ehemanns Daniel überrumpelt. Trotzdem stellt sie sich ihm entschieden entgegen und pocht weiter auf die Trennung, während Lukas ihr freundschaftlich beisteht. Und dann tut Daniel etwas Unerwartetes: Statt Isa weiter zu bedrängen, zieht er sich erst einmal zurück. Isa ist noch unsicher, wie sie dieses Verhalten einordnen soll, doch sie wird jäh abgelenkt - denn zwei beliebte Wiesenkirchner kehren früher zurück als gedacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln