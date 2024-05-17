Die Landarztpraxis
Folge 8: Schrei nach Liebe
35 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Isa bemüht sich, ihre zarten Gefühle für Lukas wegzudrücken, weil sie beide noch zu sehr mit der Bewältigung der Vergangenheit beschäftigt sind. Stattdessen versucht sie abermals, sich mit ihrem Vater zu versöhnen - und scheitert. Getroffen fragt sie sich, wo sie in diesem Leben hingehört, als ausgerechnet Lukas sie einfühlsam auffängt. In einem Moment der vertrauten Nähe macht Isa ihm ein ehrliches, aber unbedachtes Geständnis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln