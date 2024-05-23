Die Landarztpraxis
Folge 3: WG wider Willen
35 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Isa ist entschlossen, sich gegen ihren Vater durchzusetzen. Doch Georgs Wut auf seine Tochter, die damals nach einem Familienstreit fortgegangen ist, wiegt zu schwer. Er hindert Isa hartnäckig daran, in seiner alten Praxis Fuß zu fassen. Isa hat also ordentlich zu kämpfen, erlebt aber auch schöne Momente. So lernt sie ihre Nichte Leo kennen und verbringt einen lustigen Abend mit Lukas. Nur die zart aufkeimenden Gefühle für ihn kann sie im Moment so gar nicht gebrauchen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln