Die Landarztpraxis
Folge 22: Endlich Zuhause
35 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Sarah und Fabian sind endlich wieder zuhause. Obwohl Fabian trotz der langen Reha noch mit Nachwirkungen seines Autounfalls zu kämpfen hat, schwelgen er und Sarah im Liebesglück. Die beiden freuen sich auch, Isa zu sehen, die nach ihrer endgültigen Trennung von Daniel nun dauerhaft in Wiesenkirchen bleiben und weiter als Landärztin arbeiten will. Da Alexandra jedoch ebenfalls bleiben möchte, gibt es plötzlich ein unerwartetes Problem ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln