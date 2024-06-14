Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Abschied für immer?

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 14.06.2024
Abschied für immer?

Abschied für immer?Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 27: Abschied für immer?

35 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12

Am Tag von Daniels Abreise, ringt Isa sich dazu durch, ihn noch ein letztes Mal zu treffen. Tatsächlich nehmen die beiden in einem respektvollen Gespräch Abschied voneinander. Befreit hat Isa das Gefühl, endlich mit ihrem neuen Leben starten zu können, als sie einen folgenschweren Anruf bekommt. Währenddessen bemüht Sarah sich um eine junge Patientin, die mit ihrer Mutter in schwierigen Verhältnissen zu leben scheint. Doch Sarah stößt bei der verschlossenen Frau auf Abweisung.

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen