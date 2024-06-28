Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 28vom 28.06.2024
34 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12

Nach Daniels erneutem Zusammenbruch erfährt Isa schockiert, dass ihr Noch-Ehemann an einem tödlichen Hirntumor leidet. Plötzlich erscheinen die Ereignisse der Vergangenheit in einem völlig neuen Licht - denn der Hirntumor erklärt Daniels Wesensveränderung. Waren seine aggressiven Ausbrüche, wegen derer Isa sich von ihm getrennt hat, nur Symptome einer Krankheit? Während Isa hadernd nicht mehr weiß, was sie fühlen soll, rückt eine Zukunft mit Lukas in weite Ferne.

SAT.1
