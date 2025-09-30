Die Landarztpraxis
Folge 30: Zerrissen
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Isa hat Daniel dazu bewegt, nicht in die USA abzureisen. Während Daniel sich darüber freut, dass Isa seine letzten Tage mit ihm verbringen will, hofft Isa immer noch, ihn zu einer Operation seines Hirntumors überreden zu können. Natürlich sorgt Isas Haltung für familiäre Diskussionen. Doch Isa verteidigt sich: Sie will für ihren Noch-Ehemann in seiner Not da sein. Bei einem gemeinsamen Picknick offenbart Daniel dann aber, dass er sich eine zweite Chance für die Ehe erhofft.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln