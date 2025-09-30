Die Landarztpraxis
Folge 31: Die Frage der Fragen
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Fabian weiht Isa in seinen Plan ein, Sarah einen Heiratsantrag zu machen. An Fabians emotionaler Entschlossenheit merkt Isa, wie tief sie selbst im Gefühlschaos steckt: hin- und hergerissen zwischen Daniel und Lukas. Sarah konzentriert sich währenddessen auf einen Patientenfall. Als sie einer Mutter und ihrer Tochter aus der Armut hilft, ist Fabian einmal mehr verzückt und lässt sich zu einer romantischen Aktion hinreißen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln