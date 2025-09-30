Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 31 vom 30.09.2025
35 Min. Folge vom 30.09.2025 Ab 12

Fabian weiht Isa in seinen Plan ein, Sarah einen Heiratsantrag zu machen. An Fabians emotionaler Entschlossenheit merkt Isa, wie tief sie selbst im Gefühlschaos steckt: hin- und hergerissen zwischen Daniel und Lukas. Sarah konzentriert sich währenddessen auf einen Patientenfall. Als sie einer Mutter und ihrer Tochter aus der Armut hilft, ist Fabian einmal mehr verzückt und lässt sich zu einer romantischen Aktion hinreißen.

