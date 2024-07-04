Familiäre VerpflichtungenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 32: Familiäre Verpflichtungen
35 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Isa hat mit ihrer emotionalen Zerrissenheit zu kämpfen. Obwohl ihr Herz sie eigentlich zu ihrem Mitbewohner Lukas zieht, kann sie sich nicht von dem Pflichtgefühl freimachen, das sie für ihren todkranken Noch-Ehemann Daniel empfindet. Und so verbringt sie immer mehr Zeit mit Daniel und bekommt auch schockiert mit, wie er - von den Auswirkungen seines Hirntumors geplagt - zusammenbricht. Als sie daraufhin über Nacht an seiner Seite wacht, bleibt Lukas allein in der WG.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln