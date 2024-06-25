Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 34vom 25.06.2024
Folge 34: Provokation

35 Min.Folge vom 25.06.2024Ab 12

Isa genießt es, Zeit mit Lukas zu verbringen und hat zum ersten Mal den Eindruck, dass er ihre Gefühle erwidern könnte. Aus Versehen versetzt sie ihren Noch-Ehemann Daniel, der daraufhin überraschend erklärt, dass er Lukas besser kennenlernen will. Beim gemeinsamen Abendessen kommt es dann aber zu einer Provokation. Währenddessen nehmen Sarah und Fabian eine junge Patientin bei sich auf, deren Mutter ins Krankenhaus muss. Doch der erste Tag mit Teenie Emma verläuft holprig.

SAT.1
