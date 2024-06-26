Die Landarztpraxis
Folge 35: Heimlich betäubt
35 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Isa ist entsetzt, dass Lukas die Kontrolle verloren und Daniel geschlagen hat. Sie macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihres Noch-Ehemanns. Und tatsächlich stellt sich nach einer Untersuchung heraus, dass Daniels Hirntumor gewachsen ist. Isa entscheidet, ganz für Daniel da zu sein und alles andere hintanzustellen, auch ihre verwirrenden Gefühle für Lukas. Währenddessen greift Fabian unter dem Druck der herannahenden Hochzeit zu einer höheren Dosis seines Schmerzmittels.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln