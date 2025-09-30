Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 36vom 30.09.2025
Folge 36: Sehnsucht

35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Isa verbringt viel Zeit mit Daniel, den sie ihn immer noch zur lebensrettenden Operation seines Hirntumors bewegen will. Die Nähe zwischen den beiden entgeht auch Sarah und Fabian nicht, weshalb sie zu einem gemeinsamen Essen laden. Dabei erscheint Daniel ihnen höflich, aber unnahbar. Sie entscheiden, sich nicht weiter einzumischen. Bei einer vorhochzeitlichen Tanzprobe verbirgt Fabian seine Schmerzen vor Sarah und Isa tanzt mit Daniel, was Lukas wehmütig mitbekommt.

SAT.1
