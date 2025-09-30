Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 30.09.2025
Folge vom 30.09.2025Ab 12

Nachdem Isa mit Daniel getanzt hat, ist die Stimmung zwischen ihr und Lukas befangen. Lukas glaubt einfach nicht, dass Daniel ehrliche Absichten hat, weshalb er heftig mit Isa aneinandergerät. Isa ist enttäuscht und wendet sich Daniel zu, mit dem es zu einem nahen Moment kommt. Währenddessen merkt Sarah, dass Fabian sich bei der Reha überanstrengt, damit er ohne Gehstock heiraten kann. Fabian beruhigt sie - und nimmt heimlich eine höhere Dosis seines Schmerzmittels ein.

