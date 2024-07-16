Die Landarztpraxis
Folge 40: Kopf über Herz
35 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12
Isa verkündet ihrer Familie schweren Herzens, dass sie Daniel zur lebensrettenden Operation nach Chicago begleiten wird. Während Sarah, Fabian und Georg nicht wollen, dass Isa ihr eigenes Glück derart zurückstellt, lässt Isa sich von Lukas auffangen. Obwohl es zu einem nahen Moment kommt, ändert sich nichts an Isas Entschluss, mit ihrem schwerkranken Noch-Ehemann abzureisen. Dabei ahnt sie nicht, dass Alexandra ein Verdacht beschleicht, der alles auf den Kopf stellen könnte.
