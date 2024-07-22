Die Landarztpraxis
Folge 44: Happy End ...?
35 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Nachdem Isa Daniels bösen Plan im letzten Moment durchschaut hat, will sie sich nie wieder von ihm manipulieren lassen. Sie beschließt, ihm genau das auch ins Gesicht zu sagen, um ihm zu zeigen, dass er keine Macht mehr über sie hat. Unter Lukas' wachsamen Augen kommt es zum Treffen. Und auch, wenn Daniel beteuert, dass er Isa immer noch liebt, macht sie ihm klar, dass er sie ziehen lassen muss. Daniel stimmt letztlich zu. Doch war das wirklich sein letztes Wort?
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln