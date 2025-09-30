Die Landarztpraxis
Folge 48: Geheimniskrämerei
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Isa ist erleichtert, als es ihrem Vater nach dem Schwächeanfall besser geht. Zwar ist sein Herz mitgenommen, sterben wird er jedoch nicht. So könnte Isa sich nun Lukas zuwenden, doch der muss ausgerechnet jetzt zu einem Bergretter-Lehrgang. Währenddessen stellt Alexandra fest, dass Sarah nichts von Fabians Tablettenabhängigkeit ahnt. Sie ist als einzige hinter sein Geheimnis gekommen. Wie wird die verletzte Ex-Frau mit diesem heiklen Wissensvorsprung umgehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln