Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Hoffnungsschimmer

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 19.07.2024
Hoffnungsschimmer

HoffnungsschimmerJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 52: Hoffnungsschimmer

35 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Sarah unterstützt Fabian, als der ankündigt, für eine Woche noch mal in Reha gehen zu müssen. Dabei ahnt sie nicht, dass er sich in Wirklichkeit in einen Entzug begeben will. Alle Pläne werden aber über Haufen geworfen, als Leo ihre beiden Eltern nach Paris einlädt. Heimlich sagt Fabian die Entzugsklinik ab. Während Sarah glaubt, dass die Reise Fabians und ihre Verbundenheit wieder stärken wird, muss Fabian vor Alexandra um Schmerzmittel betteln, damit er die Reise übersteht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen