Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 53vom 22.07.2024
Folge 53: Wiedersehensfreude

35 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12

Isa fiebert der Rückkehr von Lukas entgegen. Doch als beide sich für ein Date verabreden, kommt wieder etwas dazwischen: Isa muss sich isolieren, nachdem sie Kontakt mit einem ansteckenden Patienten hatte. Als Isa und Lukas deshalb versuchen, dass Date räumlich getrennt voneinander durchzuziehen, wird die Sehnsucht danach, den anderen endlich wiederzusehen, immer größer. Und so ist Isa überglücklich, als Lukas doch noch einen Weg für das ersehnte Wiedersehen findet.

SAT.1
