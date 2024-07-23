Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Alte Wunden

SAT.1Staffel 2Folge 54vom 23.07.2024
Folge 54: Alte Wunden

35 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12

Isa und Lukas atmen erleichtert auf, als die Quarantäne vorbei ist und einem neuen Date nichts mehr im Weg steht. Doch dieses Mal wollen Isa und Lukas nichts mehr dem Zufall überlassen. Die beiden unternehmen alles, damit das Date stattfinden kann. Doch gerade, als sie in ihren Abend starten wollen, erhält Lukas einen überraschenden Anruf, der ihre Pläne komplett über den Haufen wirft. Denn es gibt unerwartete Neuigkeiten über seine verschollene Frau Doro.

SAT.1
