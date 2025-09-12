Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Gebrochene Herzen

SAT.1Staffel 2Folge 58vom 12.09.2025
Gebrochene Herzen

Gebrochene HerzenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 58: Gebrochene Herzen

34 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Nachdem Isa Lukas gebeichtet hat, dass Doro vor ihrem vermeintlichen Tod eine Affäre hatte, ist der über Nacht nicht nach Hause gekommen. Für Lukas ist eine Welt zusammengebrochen. Er fühlt sich nicht nur von seiner Frau hintergangen, sondern auch von Isa, die ihm diese Wahrheit so lange vorenthalten hat. Deshalb fasst der enttäuschte Lukas den radikalen Entschluss vorerst aus der gemeinsamen Ferienwohnung auszuziehen. Isa muss fürchten, Lukas für immer verloren zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen