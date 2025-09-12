Die Landarztpraxis
Folge 58: Gebrochene Herzen
34 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Nachdem Isa Lukas gebeichtet hat, dass Doro vor ihrem vermeintlichen Tod eine Affäre hatte, ist der über Nacht nicht nach Hause gekommen. Für Lukas ist eine Welt zusammengebrochen. Er fühlt sich nicht nur von seiner Frau hintergangen, sondern auch von Isa, die ihm diese Wahrheit so lange vorenthalten hat. Deshalb fasst der enttäuschte Lukas den radikalen Entschluss vorerst aus der gemeinsamen Ferienwohnung auszuziehen. Isa muss fürchten, Lukas für immer verloren zu haben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln