Folge 59: Gift
34 Min.Folge vom 30.07.2024Ab 12
Trotz Brunners Drohung lässt Sarah sich nicht einschüchtern. Sie findet heraus, dass er ein verbotenes Insektizid auf seinen Feldern ausgebracht hat, welches die Menschen krank macht. Aus Sorge um Sarah beschließt Fabian seine Reha zu verschieben, weshalb er mit Alexandra aneinandergerät, die ihm jede weitere Hilfe versagt. Als Fabian auch Sarah nicht dazu bewegen kann, seine Schmerzmitteldosis zu erhöhen, gerät er unter massiven Druck, der sich gegenüber Brunner entlädt.
