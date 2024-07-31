Die Landarztpraxis
Folge 60: Anhaltspunkte
35 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12
In Sarah wächst der schlimme Verdacht, dass Fabian von Schmerzmitteln abhängig sein könnte, als er sich auch weiterhin fahrig und seltsam verhält. Doch einer Aussprache geht Fabian konsequent aus dem Weg. Während er unter schweren Entzugserscheinungen leidet und in seiner Verzweiflung sogar Sarahs Handtasche stiehlt, um mit den Tabletten darin seine Abhängigkeit zu stillen, lässt Sarah sich nicht länger abwimmeln und stellt Fabian zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln