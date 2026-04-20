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Die Landarztpraxis

Der Preis der Nähe

SAT.1Staffel 4Folge 74vom 20.04.2026
Der Preis der Nähe

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Die Landarztpraxis

Folge 74: Der Preis der Nähe

35 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Vicki gerät im Kampf um den Bauernhof zwischen die Fronten, als ihr bester Freund Fabian für Georg und Bruder Max für Basti Partei ergreift. Denn Basti will Georg aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung als geschäftsuntüchtig erklären lassen. Unterdessen kommt Bianca dank Isa und Alexandra Julians Intrige auf die Spur.

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