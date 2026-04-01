Die Landarztpraxis
Folge 80: Absturz
34 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Vicki kann nicht länger verleugnen, Gefühle für Fabian zu haben, die über Freundschaft hinausgehen. Um ihre Gedanken zu ordnen, beschließt sie, vorerst bei Fabian auszuziehen und trifft ihn damit unabsichtlich. Max streitet sich unterdessen mit Lukas. Doch bevor die Freunde sich versöhnen können, stürzt Max bei einem gefährlichen Bergretter-Einsatz ab. In der Sorge um ihren Bruder findet sich Vicki erneut zwischen Simon und Fabian wieder, die beide für sie da sein wollen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln