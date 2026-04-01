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Die Landarztpraxis

Absturz

SAT.1Staffel 4Folge 80vom 28.04.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 80: Absturz

34 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Vicki kann nicht länger verleugnen, Gefühle für Fabian zu haben, die über Freundschaft hinausgehen. Um ihre Gedanken zu ordnen, beschließt sie, vorerst bei Fabian auszuziehen und trifft ihn damit unabsichtlich. Max streitet sich unterdessen mit Lukas. Doch bevor die Freunde sich versöhnen können, stürzt Max bei einem gefährlichen Bergretter-Einsatz ab. In der Sorge um ihren Bruder findet sich Vicki erneut zwischen Simon und Fabian wieder, die beide für sie da sein wollen.

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