Die Landarztpraxis
Folge 76: Die Streitschlichterin
35 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Fabian möchte um Vickis Herz kämpfen. Doch vorher sperrt diese ihn mit Max in einem Behandlungszimmer ein, damit die beiden Streithähne sich nicht mehr aus dem Weg gehen können. Tatsächlich hat Vickis fragwürdige Methode Erfolg und die beiden vertragen sich wieder. Derweil nimmt Simon seinen Mut zusammen, um Vicki ihr verlorenes Kettchen zurückzugeben. Doch als er sieht, wie gelöst Vicki mit Fabian umgeht, überlegt er es sich anders.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln