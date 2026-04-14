Die Landarztpraxis
Folge 70: Wovor hast du Angst?
34 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Vicki glaubt optimistisch, Simon endlich hinter sich lassen zu können. Doch als Simon nach einem Albtraum unerwartet Kontakt zu ihr aufnimmt, erwischt es sie trotzdem kalt. Für ihre Freundinnen ist klar: Vicki muss Simons Nummer löschen, sonst wird sie nie mit ihm abschließen können. Für Vicki fühlt sich das allerdings nicht richtig an. Derweil nutzt Julian Georgs Erkrankung schamlos aus, um die Geschäfte auf Bastis Bauernhof in seinem Interesse voranzutreiben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln