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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Chupacabra

DMAXFolge vom 25.10.2016
Der Chupacabra

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 25.10.2016: Der Chupacabra

44 Min.Folge vom 25.10.2016Ab 12

In Lateinamerika geht das Gerücht von einem blutsaugenden Monster um: Der so genannte „Chupacabra“ soll für zahlreiche tödliche Angriffe auf Ziegen und Schafe verantwortlich sein. Augenzeugen berichten von einem abscheulichen vierbeinigen Wesen mit langen Fangzähnen und Stacheln auf dem Rücken. Seine Opfer sind bis auf den letzten Tropfen Blut völlig ausgesaugt. Auch im Norden Amerikas, im Putnam County, soll es vergleichbare Fälle geben: Hier hat es der „West Virginia Vampire“ auf Kojoten und Rehe abgesehen! Alles Aberglaube, oder gibt es die blutdürstige Sagengestalt wirklich? Die Monster-Jäger gehen dem Mythos auf den Grund und bauen eine ausgeklügelte Falle mit Falltür.

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