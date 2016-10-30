Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 30.10.2016: Der Cherokee Devil – Teil 1
44 Min.Folge vom 30.10.2016Ab 12
In der Mythologie der Cherokee-Indianer taucht ein rätselhaftes Wesen auf: „Tsul 'Kalu“, eine Mischung aus Waldgeist und Jagdgott! Der Sagengestalt werden Zauberkräfte und außergewöhnliche Fähigkeiten, wie Gedankenkontrolle, zugeschrieben. Unbestätigten Berichten zufolge soll die mystische Gestalt tatsächlich existieren und zuletzt im Ashe County, in North Carolina beobachtet worden sein. Um der unglaublichen Geschichte auf den Grund zu gehen, starten die Monster-Jäger eine Geisterjagd mit ungewissem Ausgang. Denn wie es scheint, gerät das Team am Ende selbst in den Bann des Tsul 'Kalu...
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.