Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 28.10.2016: Der Yahoo
44 Min.Folge vom 28.10.2016Ab 12
In den Apfelplantagen von Clay County wurde angeblich ein gigantisches Ungeheuer gesichtet! Die Monster-Jäger verlieren keine Zeit, packen ihre Ausrüstung zusammen und gehen der Sache auf den Grund. Beschreibungen zufolge könnte es sich um den so genannten „Yahoo“ handeln, ein fast drei Meter großer und 400 Kilo schwerer Vertreter der umstrittenen Gattung Bigfoot. Treibt in den Plantagen tatsächlich eine furchteinflößende Sagengestalt ihr Unwesen? Oder hat hier jemand ein Apfellikör zu viel getrunken? Ein derartiges Monstrum erfordert jedenfalls rabiate Mittel: Die erfahrenen Jäger und professionellen Fallensteller konstruieren einen elektrischen Stahlkäfig, um die wilde Bestie zu bändigen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.