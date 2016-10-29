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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Duskman

DMAXFolge vom 29.10.2016
Der Duskman

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 29.10.2016: Der Duskman

43 Min.Folge vom 29.10.2016Ab 12

In den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner geht ein schreckliches Wesen um: der „Duskman“! Überlieferungen des Shawnee-Stammes zufolge soll das grau-schwarz behaarte Ungeheuer in den Wäldern der nördlichen Appalachen leben und über unglaubliche Kräfte verfügen. Demnach ist die Bestie in der Lage einen ausgewachsenen Hirsch in vollem Lauf einzuholen und mit einem Ruck dessen Genick zu brechen. Alles zur Märchen oder steckt ein wahrer Kern in den Indianergeschichten? Die Monster-Jäger begeben sich auf eine abenteuerliche Spurensuche im Washington County, Pennsylvania. In einem dunklen Höhlensystem machen die erfahrenen Fallensteller dabei eine beunruhigende Entdeckung!

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