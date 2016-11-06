Der steinerne Riese von Harrison CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 06.11.2016: Der steinerne Riese von Harrison County
44 Min.Folge vom 06.11.2016Ab 12
In den Wäldern von Harrison County, im US-Bundesstaat Ohio, treibt seit über 500 Jahren ein mysteriöses Ungeheuer sein Unwesen: Amerikanische Ureinwohner vom Stamm der Irokesen berichten von einem behaarten Monstrum, das Männer, Frauen und Kinder verschlingen soll. Der Überlieferung zufolge wälzt sich das Wesen sogar im Schlamm, um sich Schicht für Schicht eine Art natürlichen Schutzpanzer anzulegen. Trapper und sein Team begeben sich auf die Spuren des geheimnisvollen „Stonish Giant“. Während ein Einheimischer von seiner gruseligen Begegnung mit dem vermeintlichen Bigfoot berichtet, wildert eine schießwütige Truppe im Revier der Monster-Jäger - mit tödlichen Folgen!
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.