Die Psyche der Serienkiller

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 23.05.2025
42 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 16

Dr. Carlisle hat sich ein Bild von der Psyche des Serienkillers gemacht und wertet die Informationen aus. In der Zwischenzeit flieht Bundy jedoch aus dem Gefängnis und geht ungehemmt seiner Mordlust nach.

