Die Psyche der Serienkiller
Folge 6: Der Samurai
41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 16
Dr. Carlisle führt Interviews mit einem inhaftierten Kriegsveteranen, der nach seiner Rückkehr aus Vietnam zum Mörder wurde. Er stellt fest: Kriegstraumata können einen Menschen zum Monster werden lassen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH