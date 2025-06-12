Die Psyche der Serienkiller
Folge 9: Manny Cortez (2)
42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 16
Manny Cortez wurde für den Mord an zwei Elfjährigen zu Jahren Haft verurteilt. Mit Dr. Carlisle tauschte er sich im Laufe von 27 Jahren immer wieder aus. Der Psychiater arbeitet mit Cortez den Punkt heraus, an dem er die Schwelle zum Mörder überschritt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Psyche der Serienkiller
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH