Die Psyche der Serienkiller
Folge 7: Don York
42 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 16
Er tötet seine Frau und den Mann, mit dem sie eine Affäre unterhielt und behauptet, er könne sich an nichts erinnern. Dr. Carlisle versucht, den inhaftierten Mörder Don York mit Hypnose dazu zu bringen, von seinen Taten zu berichten. Zum Vorschein kommt ein Alter Ego.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH