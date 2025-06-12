Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Psyche der Serienkiller

Manny Cortez (1)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 12.06.2025
Manny Cortez (1)

Die Psyche der Serienkiller

Folge 8: Manny Cortez (1)

42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 16

Der Mädchenmörder Manny Cortez sitzt im Oregon State Gefängnis in Haft und erklärt sich bereit, mit dem Psychiater Dr. Carlisle über die Hintergründe seiner Tat zu sprechen.

