Die Psyche der Serienkiller
Folge 3: Die Hi-Fi-Mörder
62 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 16
Im Jahr 1974 überfallen drei Männer ein Hi-Fi-Geschäft in Ogden, Utah. Drei ihrer Geiseln sterben, eine Frau wird mehrfach vergewaltigt. Der Psychiater Dr. Carlisle untersucht den Fall und die Psyche der Männer, die zum Tode verurteilt wurden.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH