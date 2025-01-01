Die Rinos
Folge 1: Wir übernehmen einen Club
21 Min.Ab 16
In der ersten Episode der Rinos tauchen die Jungs in eine Welt ein, die ihnen zwar bekannt ist, jedoch von der anderen Seite der Theke: Sie übernehmen einen der angesagtesten Kölner Nachtclubs. Können die Rinos – Rewi, Tim, Sascha, Nico und Marc – trotz fehlender Skills allein durch ihren unerschütterlichen Zusammenhalt die Herausforderungen der Clubszene meistern? Tauche ein in das aufregende Chaos, wenn die Rinos einen ganzen Club übernehmen.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn