Die Rinos
Folge 12: Finde den Imposter
68 Min.Ab 12
Die 5 Rinos in der Jury versuchen herauszufinden, wer von den 3-4 Gästen, die nacheinander vor sie treten, der “Imposter” ist. Alle bis auf eine Person pro Runde haben den Beruf als Gemeinsamkeit. Tätowierer, Handwerker, Künstler/Musiker, Friseure. Der Imposter ist gleichzeitig von einem der Jungs ein Freund, den die anderen Rinos nicht kennen. Einer der Rinos weiß natürlich, wer der Freund ist und versucht, die anderen auf eine falsche Fährte zu leiten.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
