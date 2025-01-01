In 24 Stunden zum BallermannstarJetzt kostenlos streamen
Die Rinos
Folge 3: In 24 Stunden zum Ballermannstar
21 Min.Ab 12
Die 5 Content Creator von den Rinos tun sich mit Sido zusammen und zaubern in Rekordzeit einen Ballermann-Hit. Was die Gruppe nicht weiß, kaum ist der Song fertig, geht's nach Mallorca, wo sie im Mega-Park vor Tausenden ihren Song performen müssen.
Die Rinos
