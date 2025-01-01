Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rinos

In 24 Stunden zum Ballermannstar

JoynStaffel 1Folge 3
In 24 Stunden zum Ballermannstar

In 24 Stunden zum BallermannstarJetzt kostenlos streamen

Die Rinos

Folge 3: In 24 Stunden zum Ballermannstar

21 Min.Ab 12

Die 5 Content Creator von den Rinos tun sich mit Sido zusammen und zaubern in Rekordzeit einen Ballermann-Hit. Was die Gruppe nicht weiß, kaum ist der Song fertig, geht's nach Mallorca, wo sie im Mega-Park vor Tausenden ihren Song performen müssen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rinos
Joyn
Die Rinos

Die Rinos

Alle 1 Staffeln und Folgen