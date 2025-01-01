Die Rinos
Folge 14: Nicht-Schlafen-Challenge
72 Min.Ab 12
Jetzt heißt es: Augen auf und wach bleiben! Die Rinos treten gegeneinander an und versuchen herauszufinden, wer am längsten durchhält, ohne einzuschlafen. Damit das Ganze noch spannender wird, müssen sie jede Stunde in neuen Challenges gegeneinander antreten, die sie zusätzlich ermüden. Wer behält die Augen offen und gewinnt das Duell?
