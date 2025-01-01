Die Rinos
Folge 11: Wir übernehmen einen Friseur
22 Min.Ab 12
In dieser Episode übernehmen die Rinos für einen Tag einen Friseursalon und stellen sich der Herausforderung, Kunden die Haare zu schneiden. Doch statt stylischer Frisuren sorgen ihre kreativen Schnitte für einige unfreiwillige Lacher und schiefe Blicke. Chaos, lustige Missgeschicke und unerwartete Reaktionen machen diesen Friseurtag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rinos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn