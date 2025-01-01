Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rinos

Kinder bewerten die Rinos

Kinder bewerten die Rinos

Die Rinos

Folge 10: Kinder bewerten die Rinos

23 Min.

Heute stehen die Rinos vor der ehrlichsten Jury der Welt. 4 Kinder bewerten die Rinos in verschiedenen Kategorien. Wer war früher der größte Klassenclown? Wer hat den coolsten Style? Und noch viele weitere Fragen. Schneidet Inscope21 diesmal besser ab?

