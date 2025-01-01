Die Rinos
Folge 15: Wir übernehmen ein Tierheim
27 Min.
In dieser Folge reisen die Rinos nach Ungarn, um ein örtliches Tierheim zu besuchen und auf die schwierigen Zustände aufmerksam zu machen, unter denen die Tiere dort leben. Sie geben Einblick in die Herausforderungen, denen das Tierheim gegenübersteht, und zeigen, wie dringend Hilfe benötigt wird. Durch ihr Engagement wollen die Rinos das Bewusstsein für den Tierschutz stärken und die Situation der Vierbeiner verbessern.
Altersfreigabe:
0
