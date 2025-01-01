Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Die große Team Gameshow

23 Min.Ab 12

In dieser spannenden Folge treten die Rinos als Team in einer aufregenden Gameshow an, in der sie knifflige Aufgaben bewältigen müssen. Jedes Mitglied bringt seine einzigartigen Fähigkeiten ein, doch Versagen sie, wartet eine Bestrafung auf sie. Wird ihr Teamgeist sie durch die Herausforderungen tragen?

