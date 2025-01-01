Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Kalte Füße

SAT.1Staffel 2Folge 44
Kalte Füße

Kalte FüßeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 44: Kalte Füße

23 Min.Ab 12

Emily Mungen vermisst ihren Bruder David Mungen. Er sollte heute seine Verlobte Lara Busch heiraten. Hat David einfach kalte Füße bekommen? Oder ist der Junggesellenabschied in einer Kneipe am Vorabend womöglich außer Kontrolle geraten? Als die Fahnder in der Nähe der Kneipe Blutspuren finden, nehmen die Ermittlungen neue Fahrt auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen